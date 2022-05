Fernando Simón: «La covid en els més grans de 80 anys és ara menys greu»

Les persones grans que es contagien de covid-19 actualment a Espanya van més a l’atenció primària que als hospitals. «Els contagis en més grans de 80 anys ara es veuen més a la primària que als hospitals», va afirmar Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat, ahir des de Barcelona. Això passa, segons ell, perquè els centres de salut estan «descarregats» i poden assumir «pacients menys greus». I, també, perquè la gent gran és ara «menys vulnerable» al virus. «Si no fos així, es detectarien a l’hospital i no a la primària», va explicar Simón durant la seva intervenció en les XII Jornades de Malalties Emergents organitzades per la Fundació Unitat d’Investigació en Tuberculosi (Uitb).

L’epidemiòleg va posar aquest exemple per defensar que la nova estratègia de control del virus, mitjançant la qual Espanya va deixar de comptabilitzar cas per cas i els contagiats lleus o asimptomàtics no han ni de confinar-se, funciona. «Les persones asimptomàtiques han pujat en tots els grups d’edat, inclosa la gent gran. La gent gran no està tenint problemes gaire importants. La vacuna és molt eficaç», va apuntar l’epidemiòleg.