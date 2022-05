El Govern central va pagar les mascaretes a meitat de preu que Almeida

El 14 de març del 2020 es decretava a Espanya l’estat d’alarma i, amb ell, es donava el tret de sortida a la cursa de les diferents administracions per obtenir material sanitari dins un mercat col·lapsat i amb un estoc escàs que va propiciar una contractació exprés. Més de dos anys després, els òrgans fiscalitzadors han analitzat els contractes a dit i ofereixen una radiografia de la disparitat de preus. Una diferència que agreuja encara més el polèmic negoci amb l’Ajuntament de Madrid, en mans de la justícia, pel qual Alberto Luceño i Luis Medina van cobrar presumptament comissions de fins a sis milions a través d’alguns contractes realitzats a dit. L’últim informe del Tribunal de Comptes reflecteix que el Ministeri de Sanitat, a través de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, va pagar 2,62 euros de mitjana per cada màscara FFP2 mentre que el consistori madrileny va gastar el doble per elles el primer mes de l’alarma.