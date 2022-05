Interroguen la mare de les germanes assassinades al Pakistan

Els Mossos d’Esquadra van prendre declaració ahir al matí a la mare de les dues germanes de Terrassa que van ser torturades i assassinades per la seva família al Pakistan en negar-se a començar els tràmits perquè els seus marits s’establissin a Catalunya. Els investigadors, que intenten aclarir si les víctimes van ser coaccionades per casar-se amb els seus marits -cosins, en realitat-, o esbrinar si van ser enganyades per viatjar al Pakistan, van interrogar telemàticament la dona, que es troba en aquest país.

Durant la conversa dels Mossos amb la dona, aquesta hauria apuntat en la mateixa direcció que les autoritats pakistaneses: les filles van viatjar al país asiàtic enganyades pels familiars, que volien atreure-les per pressionar-les i obligar-les a començar els tràmits perquè els marits poguessin viatjar a Espanya.