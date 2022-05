L’últim missatge de l’assassí: «Dispararé en una escola de primària»

«Dispararé en una escola de primària». Aquest va ser el tercer i darrer missatge que Salvador Ramos va escriure a Facebook abans d’assassinar a sang freda 21 persones, 19 nens i nenes i dues professores. Uns 30 minuts abans de dirigir-se al centre escolar Robb Elementary d’Uvalde, el jove de 18 anys va anar a les xarxes socials per explicar els seus plans en una sèrie de missatges privats que va enviar a una adolescent alemanya de 15 anys amb qui havia contactat.

En el primer va explicar que dispararia contra la seva àvia; en el segon ho va confirmar; i en el tercer va assenyalar que el seu proper objectiu era fer un tiroteig a l’escola de primària d’aquesta petita localitat de 16.000 habitants. Així ho va confirmar dimecres el governador de Texas, el republicà Greg Abbott. L’àvia del tirador, que continua hospitalitzada, va ser qui va advertir la policia dels plans del seu nét abans que arribés a l’escola.

L’autor de la matança i la jove alemanya es van conèixer el 12 de maig a través de Yubo, una plataforma digital a la qual recorren generalment els adolescents per fer amics, segons va avançar el New York Times. En una trucada de vídeo, Ramos va ensenyar a la menor el seu nou rifle AR-15, que havia adquirit després de complir la majoria d’edat el 16 de maig passat. Li va explicar que volia «utilitzar l’arma per a alguna cosa» i li va enviar fotografies de munició que acabava de comprar per internet.

Abans de dirigir-se a l’escola, tots dos van fer una videotrucada. Ramos li va anar relatant pas a pas el seu macabre pla. La jove al·lega que no va contactar amb les autoritats fins que va veure la tragèdia a la televisió. «No vaig pensar que ho faria», afegeix.