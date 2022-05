Mañueco es diculpa per l’exabrupte del seu número dos cap a una discapacitada

El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, va demanar «disculpes i perdó» si alguna persona o entitat «s’ha pogut sentir molesta o ofesa» per les paraules del vicepresident, Juan García-Gallardo (Vox), quan va dir a una procuradora del PSOE que té una discapacitat i va en cadira de rodes que la respondria «com si fos una persona com totes les altres». El portaveu de l’executiu, Carlos Fernández Carriedo, va assegurar que Castella i Lleó és una «referència nacional» en l’atenció a les persones amb discapacitat de la mà de les entitats que les atenen, que també van manifestar ahir la seva queixa per les paraules de Gallardo. En tot cas, va afegir que l’«estabilitat del Govern no està en risc».