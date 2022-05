Primer trencament entre PSOE i Podem en una norma de l’executiu

PSOE i Unides Podem van protagonitzar ahir en el ple del Congrés la seva primera ruptura sobre un projecte de llei del Govern. La Llei General de Comunicació Audiovisual, aprovada gràcies a l’abstenció del PP, va ser la culpable que socialistes i morats votessin de manera diferent per primera vegada en dos anys davant d’una norma que emana del mateix executiu de coalició.

Unides Podem es va abstenir després que el PSOE inclogués una esmena tècnica a última hora que beneficia els grans operadors televisius, Atresmedia (el grup d’Antena 3 i La Sexta) i Mediaset (que aglutina Telecinco i Cuatro), i que també va generar el rebuig en cadena dels socis habituals del bipartit i, per descomptat, dels productors independents, que es consideren agreujats per la nova redacció.

Mai abans a la legislatura un projecte de llei del Govern havia rebut un suport tan baix, 130 «sís», els del PSOE, PNB, Coalició Canària, Nova Canàries i Partit Regionalista de Cantàbria. Però la pràctica totalitat dels socis habituals de l’executiu -ERC, EH Bildu, Més País, Compromís, el PDeCAT...-, a més de Vox, hi van votar en contra (83 «nos»). El text va ser salvat per l’abstenció del PP, posició que també va defensar Cs i en què es va instal·lar, en l’últim moment, i de manera molt significativa, Unides Podem. En total, 131 diputats. La norma encara haurà de passar pel Senat i si s’hi introdueixen modificacions, tornarà a la cambra baixa, encara que no es preveuen sorpreses.

Tot i les negociacions d’última hora, els dos partits del Govern de coalició no van aconseguir una entesa. La setmana passada, les dues formacions tenien tancat un acord sobre la llei audiovisual, però les modificacions introduïdes pels socialistes -disfressades com una esmena tècnica- van portar els morats a trencar la disciplina de vot que es va pactar al començament de la legislatura. Els morats van estar fins a l’últim moment estudiant totes les opcions, inclòs el vot en contra, que hauria posat en perill la norma. Unides Podem considera la seva ruptura més que justificada. Fonts del grup van destacar que ha estat el PSOE qui «ha traït» l’acord que les dues formacions havien aconseguit al si del Govern.