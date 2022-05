La policia reconeix que va actuar tard per evitar la massacre

La policia de Texas va prendre la «decisió equivocada» en esperar gairebé una hora que hi hagués més agents per entrar a l’aula d’una escola de primària on es va atrinxerar el jove armat que dimarts va assassinar 19 nens i dues professores. Així ho va confessar ahir el coronel Steven McCraw, director del Departament de Seguretat Pública de Texas, després de dies de crítiques creixents per la tardana actuació policial.

El tiroteig també va tenir altres conseqüències tràgiques. Joe García, marit d’Irma García, una de les professores assassinades, va morir dijous d’un infart, van informar els familiars. Un dels nebots de la mestra, John Martínez, va anunciar a Twitter que Joe García havia mort «de pena». Va recordar que els seus oncles es van enamorar quan eren a l’institut de secundària i que deixen quatre fills -de 23, 19, 15 i 13 anys- orfes. Irma és una de les dues mestres mortes en la matança a l’escola de primària Robb Elementary de la localitat texana d’Uvalde. La professora feia 23 anys que exercia de docent a l’escola i, segons el seu fill Christian García, que va parlar dimecres amb la cadena NBC, es va erigir en escut humà per protegir els seus petits alumnes durant el tiroteig protagonitzat per Salvador Ramos.