Aquest dissabte, vigília de la visita del president Joe Biden, van sorgir els primers testimonis de nens supervivents de la matança d’Uvalde, que descriuen l’horror en aquesta escola de Texas, al sud dels Estats Units, on un jove pistoler va matar 19 estudiants i 2 professors.

El dia abans, les autoritats de Texas havien fet el seu ‘mea culpa’, admetent que la policia havia pres una «decisió errònia» al no entrar ràpidament al centre educatiu després de ser alertats.

Dimarts, la policia va tardar al voltant d’una hora a posar fi a la matança, malgrat diverses trucades de nens que demanaven una intervenció. Els 19 agents que eren al lloc esperaven la intervenció d’una unitat especialitzada de la policia de fronteres.

A l’interior, un grup d’alumnes estava tancat en una aula amb el tirador, Salvador Ramos, de tot just 18 anys i equipat amb un rifle semiautomàtic i armilla tàctica. A l’entrar a l’aula, Ramos va tancar la porta i es va adreçar als nens: «Morireu tots», abans d’obrir foc, va explicar divendres un supervivent, Samuel Salinas, de 10 anys, al canal ABC.

«Crec que m’estava apuntant», va confessar el nen, però una cadira entre ell i el tirador va bloquejar la bala. Estirat al terra de l’aula plena de sang, Samuel Salinas, per no ser el blanc dels trets, es va fer el mort.

Miah Cerrillo, d’11 anys, va mirar d’escapar de l’atenció de Salvador Ramos de la mateixa manera. La nena es va tacar amb la sang d’un company, el cadàver del qual era al seu costat, va explicar a la cadena CNN, en un testimoni no filmat. Acabava de veure com l’adolescent matava la seva mestra, després de dir-li «bona nit».

«Espantat i estressat»

Un altre estudiant, el Daniel, va explicar al diari ‘The Washington Post’ que mentre les víctimes esperaven que la policia vingués a rescatar-los, ningú va cridar. «Estava espantat i estressat, perquè les bales gairebé em toquen», va dir.

La seva mestra, que va resultar ferida en l’atac però va sobreviure, els va xiuxiuejar als estudiants que «mantinguessin la calma» i es «quedessin quiets». Una nena, també ferida de bala, havia demanat amablement a la seva mestra que truqués la policia, dient que «sagnava molt», va explicar el Daniel, que ja no pot dormir sol i té malsons.

Els nens que van sobreviure «estan traumatitzats i hauran de viure amb això tota la vida», va remarcar la seva mare, Briana Ruiz. Samuel Salinas també va afirmar que tenia malsons, en què veia el tirador. La idea de tornar a l’escola, o fins i tot tornar a veure els companys de classe, continua sent aterridora. «No en tinc gaires ganes», va confessar, i va afegir que volia «quedar-se a casa» i «descansar».

Aquests testimonis només van accentuar la polèmica al voltant de la reacció policial. Pressionat pels reporters perquè expliquessin el seu molt criticat temps de resposta, Steven McCraw, director del Departament de Seguretat Pública de Texas, va afirmar divendres que les forces de l’ordre creien que «era possible que no hi hagués més supervivents».

Tanmateix, la policia va rebre nombroses trucades de diverses persones des de les dues aules afectades, inclosa una d’un nen a les 12.16, més de mitja hora abans de la intervenció policial a les 12.50, advertint que «entre vuit i nou estudiants eren vius», va admetre McCraw.

«Un nou Sandy Hook»

Aquest diumenge, 29 de maig, el president dels Estats Units i la seva dona, Jill Biden, arribaran a Uvalde per «compartir el dol» dels habitants d’aquesta petita localitat consternada per una de les pitjors matances amb arma de foc dels últims anys al país.

Aquest tiroteig, descrit a la premsa nord-americana com un «nou Sandy Hook», amb referència a l’espantosa matança en una escola de primària de Connecticut el 2012, ha despertat els traumes dels Estats Units per incidents similars amb armes de foc.

Les cares de les víctimes molt joves, d’entre 9 i 11 anys, retransmeses repetidament per televisió, i els testimonis dels seus éssers estimats devastats han commogut el país, revifant una onada de crides a una millor regulació de les armes de foc, una cosa que encara no ha sigut possible acordar al Congrés per les profundes divisions.

Biden, que ha denunciat regularment l’«epidèmia» de violència armada, fins ara no ha aconseguit aprovar cap legislació important per controlar la venda i ús d’armes per civils.