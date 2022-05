Ucraïna adverteix que la guerra es pot allargar almenys fins a finals d’any

La intel·ligència ucraïnesa pensa que la guerra es pot allargar almenys fins a finals d’any, ja que el president rus, Vladímir Putin, no està disposat a renunciar als seus plans de conquesta. «Si Putin no renuncia als seus plans, aquesta guerra es prolongarà», va dir Vadim Skibitski, funcionari de la intel·ligència militar.

Skibitski va explicar que Putin no va voler escoltar aquells que van intentar dissuadir-lo d’emprendre la guerra i ara tampoc escolta els que volen aturar-la. «Ell no confia en ningú, no escolta ningú. Té els seus propis plans per restaurar l’imperi rus», va assegurar. «El seu pla és governar Rússia fins a la seva mort, ha descartat un escenari que contempli un successor», va afegir Skibitski.

Els plans immediats russos, segons el funcionari, semblen ser envoltar l’exèrcit ucraïnès i arribar a les fronteres dels territoris ocupats. Abans, experts occidentals havien advertit que Rússia es preparava per a una guerra llarga i havien parlat d’una «guerra de desgast». Les Forces Armades d’Ucraïna van elevar ahir prop de 30.000 el nombre de militars russos morts des de l’inici de la invasió llançada el 24 de febrer, un balanç que inclou la mort de 150 soldats durant l’últim dia de combats.

Conquesta de Liman

En aquesta línia, ahir les milícies proruses del Donbàs van assegurar que controlen la ciutat de Liman, a prop de Sloviansk, un dels objectius principals de Rússia en el seu intent d’envoltar les tropes ucraïneses al Donbàs. «El 27 de maig, un grup de tropes de les Repúbliques Populars de Donetsk i Lugansk, amb suport de foc de les Forces Armades de la Federació Russa, van alliberar i van establir control total sobre 220 localitats, inclosa Liman» a la província de Donetsk, va assenyalar l’agència local prorrusa DAN.

Les forces russes també van bombardejar objectius a la regió de Dnipro, al centre d’Ucraïna, on van causar importants danys. A Dnipro, la quarta ciutat més poblada d’Ucraïna, van ser una nit i un matí complicats, amb «diversos atacs», va anunciar Valentin Reznichenko, cap de l’Administració Militar Regional de Dnipropetrovsk. Va afegir que els equips de rescat estan buscant supervivents entre les runes dels edificis destruïts per l’enemic.

Tot i les proclames russes, l’Estat Major General d’Ucraïna no va reconèixer la caiguda de Liman, en afirmar que en aquesta direcció «l’enemic rus efectua tasques de reconeixement».