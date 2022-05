La xifra de refugiats causats per la invasió supera els 6,7 milions

L’èxode ucraïnès continua augmentant, encara que també ho fa el nombre d’aquells que tornen al seu país al mateix temps que la violència es concentra a l’est i al sud de la seva geografia. Més de 6,7 milions de persones s’han vist obligades a abandonar Ucraïna des que Rússia va començar la seva invasió el 24 de febrer, segons l’Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats (Acnur), que també ha detectat més de 2,1 milions de retorns a territori ucraïnès. Nacions Unides adverteix que la xifra de refugiats continuarà creixent si no hi ha un alto el foc, fins al punt que a l’abril va arribar a predir que 8,3 milions de persones podrien abandonar Ucraïna. L’Organització Internacional per a les Migracions ha registrat més de vuit milions de desplaçats interns. En les últimes setmanes, però, s’ha detectat un augment dels retorns.