La xifra de morts per les pluges torrencials que des de dimarts castiguen la regió metropolitana de Recife, capital de Pernambuco (al nord-est del Brasil), va pujar aquest diumenge a 56, segons va informar el Govern, que va xifrar també en 56 el nombre de desapareguts.

Del total de morts pel corriment de terres i inundacions, almenys 30 es van registrar dissabte a la regió metropolitana de Recife, la més afectada pel temporal que castiga el nord-est del Brasil des de començaments d’aquesta setmana.

L’episodi més tràgic va tenir lloc al barri Jardim Monte Verde, limítrof entre Recife, la capital de l’estat, i Jaboatao dos Guararapes, on 20 persones van morir quan una allau de terra va arrossegar desenes de vivendes construïdes sobre petits turons.

La fúria del temporal va causar corriments de terres en turons, desbordament de rius i grans torrents de llot que van arrasar tot el que trobaven a diversos municipis. Imatges aèries mostren alguns punts de la capital pernambucana i municipis limítrofs completament negats.

A més dels morts i desapareguts, les pluges van deixar més 4.000 persones desallotjades, moltes de les quals van perdre la vivenda, segons va informar el ministre de Desenvolupament Regional, Daniel Ferreira, durant una roda de premsa a Recife.

Segons els experts, tragèdies com aquesta es donen, a més de per les fortes pluges, per altres factors, com el tipus de topografia i l’existència de grans barriades de cases precàries, moltes construïdes de manera il·legal, a les escarpades zones de risc.