El barco ‘Ocean Viking’ de l’oenagé SOS Méditerranée ha demanat aquest diumenge urgentment un port on poder desembarcar els 295 migrants que transporta. La tripulació al·lega que molts ja fa deu dies que esperen a bord després de ser rescatats en el Mediterrani central i que entre els rescatats hi ha molts menors, inclosos dues nenes petites i un nadó de només tres mesos.

L’oenagé ha informat aquest diumenge a les seves xarxes socials que una dona embarassada de vuit mesos va haver de ser evacuada a Itàlia d’urgència. «Estar al mar durant deu dies, viure aquest estrès i por, dormir a terra i amb les vibracions del barco han fet que les seves condicions empitjoressin», va explicar l’obstètrica de bord. «Alguns dels 295 supervivents de l’‘Ocean Viking’ van passar la seva desena nit al pont. Nens, dones i homes encara no tenen l’oportunitat de desembarcar. ¿Per què no podem estar fora de perill?», pregunten. Aquest estancament és angoixant. Necessiten un port segur ara», va afegir l’oenagé.

SOS Méditerranée ha donat a conèixer algunes de les històries dels rescatats, com la del John, «que va intentar creuar el Mediterrani el novembre del 2021 per primera vegada, però va ser interceptat per guardacostes libis i portat a un centre de detenció a Líbia. El van colpejar tan brutalment que li van fracturar el canell i la cama. Encara porta les marques de la violència». «El John va ser rescatat per l’‘Ocean Viking’ el 19 de maig, era en un bot osobrecarregat. Però el seu calvari encara no ha acabat. Encara està atrapat a la coberta del nostre barco, esperant autorització per desembarcar en un port segur entre els 295 nàufrags», va afegir l’oenagé.

Des de començament d’any han arribat a les costes italianes prop de 18.000 migrants, davant els prop de 13.765 que ho van fer en el mateix període de l’any passat, segons dades actualitzades aquest mateix diumenge pel Ministeri de l’Interior italià. Un dels últims desembarcaments de persones va ser el del veler ‘Astral’, de l’oenagé espanyola Open Arms, que aquesta setmana va obtenir finalment autorització per desembarcar a l’illa de Lampedusa (Sicília) les 110 persones que havia rescatat, després de trobar-les en una embarcació en pèssimes condicions al Mediterrani central, segons ha informat l’organització.