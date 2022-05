La guerra a Ucraïna s’acarnissa amb la població civil. Algunes localitats fa mesos que estan sense subministraments de llum ni gas, ni tampoc d’aigua corrent. No obstant, el viceministre de Salut d’Ucraïna, Igor Kuzin, ha assegurat que el país es troba preparat per actuar en cas que es produeixi un brot de còlera en el marc de la falta de condicions higièniques mínimes.

Kuzin ha detallat en una entrevista a ‘ZN,UA’ que Ucraïna compta amb una base «sòlida, tècnica i organitzativa» per fer un seguiment dels casos de còlera que es puguin produir al país, i que s’estan recollint mostres en l’aigua potable, així com en rius, embassaments i altres fonts d’aigua.

«Existeixen sistemes clars de vigilància epidemiològica i seguiment del còlera. Hi ha ordres rellevants que classifiquen les regions del país en tres grups. Cada cas de diarrea severa està subjecte a un estudi de laboratori per separat», ha explicat el viceministre de Salut ucraïnès en l’entrevista.

Ucraïna té vacunes, però en demana més

Així mateix, Ucraïna té una vacuna contra el còlera, amb una eficàcia d’entre el 80 i el 85%, que es podria fer servir si fos necessari, segons ha detallat Kuzin, que d’altra banda ha explicat que per ara no se’n recomana l’ús al país. Tot i així, sí que han demanat a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) «certa reserva» de la vacuna per a les necessitats dels treballadors de l’Atenció Primària i de la resta de treballadors de la salut.

Fins al moment, Ucraïna no ha registrat cap cas de sospita de còlera, tot i que l’OMS ha advertit sobre la possibilitat que es propaguin el còlera o altres malalties infeccioses als territoris ucraïnesos ocupats per les tropes russes.