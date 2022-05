La Policia Nacional de l’Equador ha informat aquest dissabte de la troballa d’una tona de cocaïna amagada en pinso per a animals a l’aeroport de Quito, així com de 55 tones de clorur de calci, utilitzat per a la producció de cocaïna, en un celler d’emmagatzematge.

El director general d’investigacions de la Policia equatoriana, Alaín Luna, ha explicat que aquesta operació es tracta de la confiscació de substàncies químiques més gran que s’ha portat a terme a l’Equador, segons ha recollit el diari ‘El Universo’. Al voltant de les sis de la tarda (hora local) de divendres, dos gossos entrenats per detectar droga van donar la veu d’alarma de droga camuflada en menjar per a bestiar que es trobava a la zona de càrrega de l’aeroport internacional Mariscal Sucre de Quito. Droga valorada en 1,8 milions d’euros Aquesta droga, que pretenia enviar-se a Mèxic, tenia un valor al mercat d’aproximadament 1,8 milions d’euros, segons ha pogut saber el mitjà esmentat. D’altra banda, el director d’investigacions de la Policia de l’Equador ha detallat, a més, que amb la quantitat confiscada de clorur de calci, les «màfies del narcotràfic» podrien arribar a produir aproximadament 150 tones de cocaïna per comercialitzar-la posteriorment als mercats internacionals. Les 55 tones d’aquesta substància s’havien importat des de la Xina, i pretenien enviar-se a Colòmbia, segons ha informat ‘El Diario’. Durant el 2022, la Policia de l’Equador s’ha apoderat de més de 90 tones de droga, una dada superior a la registrada el 2021, en què van ser requisades 57 tones de droga a nivell nacional, d’acord amb les dades de la Policia recollides per ‘El Universo’.