«Jesús, pistoles i nadons»: com la dreta va guanyar la batalla de les armes als EUA

El club de tir va aparèixer en la desviació d’una carretera boscosa de Connecticut. Era un dimarts en horari de feina. A les cubetes per disparar només hi havia dos homes. Un netejava meticulosament l’arma, sense pressa, inclinant el cap per veure la brillantor dels tendons d’acer negre. Era un AR-15, la versió civil del rifle d’assalt M-16, usat en totes les guerres nord-americanes des de la de Vietnam. L’home parlava de com manejar les armes amb seguretat, de com les guardava a casa per protegir la seva família, de per què era important ser membre de l’Associació Nacional del Rifle (NRA per les sigles en anglès) o per què la postura respecte les armes dels candidats determinaria el seu vot en període electoral. Per a aquell home de l’Amèrica suburbana, les armes no eren només una distracció, eren part essencial de qui era, eren part de la seva identitat.

Hi ha milions de nord-americans com ell. Un 42% de la població del país diu que té armes a casa, segons Gallup, nou punts menys que el 1995. D’aquests, el 54% té tendència a votar republicà, davant del 31% que s’inclina pels demòcrates. Hi ha més armes a les zones rurals que a les urbanes. Més al sud que a l’oest o al nord-oest. I l’home blanc és el més armat de les diferents races, segons una altra enquesta del Pew Center. «Als anys 70, quan es preguntava la gent per què tenien armes, la caça i el tir eren les principals motivacions», explica Phillip Cook, professor a Duke i autor de diversos llibres sobre la matèria. «Això ha canviat completament. Avui és la defensa personal davant del crim la principal motivació, encara que també hi ha un sector important que les té com a protecció davant de la tirania governamental. Avui la gent compra armes per fer-les servir contra altres persones», afegeix Cook.

41.000 morts a l’any

Els tirotejos de masses, per horribles que siguin, no són el principal problema dels EUA. I això que els darrers són especialment vils. A Buffalo (Nova York), una matança racista en un supermercat. A Uvalde (Texas), el malson de tot pare, 19 nens de primària i dues professores assassinats a trets. El veritable problema són les 41.000 persones que moren cada any per trets (inclosos els suïcidis), generalment als barris pobres del país. Els seus decessos només surten en les notícies locals. En les nacionals, únicament quan la tendència polvoritza rècords. Però els mitjans es cansen ràpid, la consideren una causa perduda. Són més morbosament captivadors els tirotejos de masses. Aquells amb més de 4 morts, dels quals hi ha hagut una mitjana de 19 a l’any des del 2009, segons assenyala Everytown for Gun Safety.

Però per més cruentes que siguin les matances, res no canvia a Washington, on la dreta republicana fa anys que bloqueja qualsevol reforma substancial. Es té tendència a pensar que l’immobilisme dels conservadors és producte dels diners que reben de la NRA, el poderós lobby de les armes que serveix de tapadora als interessos de la indústria, el mateix que el passat cap de setmana va celebrar la seva convenció anual a Houston. Compta amb 4,5 milions d’afiliats i 12 milions més que simpatitzen amb la seva causa. Però la veritat és que les contribucions de la NRA als seus candidats afins representen menys del 0,5% dels diners que aquests recapten, segons The Washington Post.

«Si els republicans s’oposen al control d’armes és perquè la identitat conservadora avui és inseparable de les armes», va escriure el 2019 el crític cultural de NBC News Noah Berlatsky. Una coctelera de la qual també formen part l’oposició a l’avortament, els baixos impostos o la defensa dels combustibles fòssils. «La identitat és un motiu més profund que els diners i, per a aquells que volen posar fi a la violència armada, també més intransigent». Només cal fixar-se en els anuncis per a les eleccions de novembre. Més d’un centenar de candidats republicans esmenten les armes en els seus anuncis, apareixen disparant o presumeixen dels seus vincles amb el sector.

Signe d’identitat republicana

«Jo crec en Jesús, les armes i els nadons», deia una candidata a governadora de Geòrgia. «Nadons, fronteres i bales. Valors conservadors, valors que defensem», destacava un aspirant a senador a Arkansas. No sempre va ser així. Durant els anys 60 hi va haver un suport considerable de la dreta al control d’armes, entre altres coses perquè es pretenia desarmar la militància negra, grups com els Panteres Negres que advocaven per la revolució armada. Ronald Reagan, l’heroi conservador per excel·lència, va legislar contra les armes en la seva època de governador de Califòrnia.

Però tot va començar a canviar el 1977 amb la revolta a la convenció de Cincinnati de la NRA, quan els radicals van prendre el control de l’organització. Qualsevol pas enrere va passar a ser una derrota inacceptable. La paranoia, l’extremisme i el populisme van passar a dominar l’organització, que va anar introduint elements en la seva narrativa com ara la demonització de l’immigrant i el menyspreu a les elits liberals.

l racisme cap als negres

Uns trets d’identitat que el Partit Republicà va acabar fent seus. «Els republicans van descobrir que era un assumpte guanyador per a ells i van segellar el matrimoni amb la NRA», assegura Cook. Això ha fet que sigui pràcticament impossible legislar contra les armes a Washington. Els demòcrates necessitarien 60 vots al Senat, una aritmètica que ara per ara no existeix. Per això, també aquesta vegada, el debat està mort abans fins i tot d’haver començat.