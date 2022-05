Un treballador de 49 anys d'edat va morir dissabte passat en una finca d'Elx on es trobava tallant llenya. L'acompanyava un company de feina que no va poder fer res per salvar-li la vida. L'home estava manipulat una motoserra que, pel que sembla, va quedar-se aturada. En intentar arrencar-la va perdre l'equilibri amb tan mala fortuna que la màquina es va posar en marxa i li va seccionar part del coll.

Malgrat la rapidesa amb la qual va intervenir el seu company, col·locant-li una samarreta per intentar tapar la ferida, va morir en molt pocs segons. La víctima junt amb el seu company tenien un acord amb el propietari de la finca de manera que a canvi que li podessin els arbres es podien quedar la llenya.