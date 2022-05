L'Institut de Salut Carlos III de Madrid ha confirmat 120 casos positius a orthopoxvirus fins al 30 de maig a Espanya, que es donen, alhora, per casos confirmats de verola del mico, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. La resta dels 245 casos sospitosos de la infecció que s'han analitzat fins a la data, 125, han donat negatiu als resultats de les proves de la verola humana i per a altres orhopoxvirus, per la qual cosa, es descarten com a casos de verola del mico.