«Europa ha de mostrar fortalesa perquè Rússia només percep el poder com argument. És hora de no estar separats, no estar fragmentats, sinó ser un tot». Per tercera vegada des de l’esclat de la guerra el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha intervingut per videoconferència davant els caps d’Estat i de govern de la UE. Un discurs de deu minuts en què ha apel·lat a la unitat dels Vint-i-set sobre el sisè paquet de sancions, inclòs l’embargament efectiu del petroli procedent de Rússia, i en què ha acusat Moscou de crear les condicions per mantenir disparats els preus del gas i de passada les protestes internes a Europa.

Relacionades La UE se acerca a un acuerdo de mínimos sobre el embargo del petróleo ruso