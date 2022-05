Feijóo renuncia a la idea de Casado de vendre la seu del PP al carrer Gènova de Madrid

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, va anunciar ahir des de la sala de premsa de la seu del partit al carrer Gènova madrileny que els conservadors no canviaran d’edifici. Aquella mesura que l’anterior líder del partit, Pablo Casado, va improvisar després del fracàs de les eleccions catalanes del febrer del 2021 no s’executarà.

Casado va comunicar la seva decisió d’anar-se’n de la mítica seu al centre de Madrid sense consultar-la als barons i en un intent que la mudança matés tots els fantasmes de la corrupció que persegueixen el PP. Ara, el nou líder, Alberto Núñez Feijóo, ha decidit posar fi al contracte amb la consultora Colliers. «Els edificis no tenen culpa de res… La intenció és seguir aquí», va assegurar Bendodo davant l’interès dels periodistes.

A principis d’abril, elegit president del PP, Feijóo va respondre així a la premsa sobre la venda de la seu: «No tinc cap opinió sobre aquest assumpte. En cas que es faci aquesta operació, serà per necessitats de finançament o de tresoreria, no per una altra qüestió».

Per a Casado, la iniciativa de deixar l’immoble de Gènova 13 havia de permetre al PP iniciar un nou camí sense el pes de les imatges lligades a aquest edifici: des de l’escorcoll que va ordenar el jutge, el 2013, per buscar documentació sobre el finançament irregular fins a les reunions de l’exsecretària María Dolores de Cospedal amb l’expolicia José Manuel Villarejo, el 2009, per entorpir la investigació de la Gürtel.

Sense resposta

Aleshores, Casado va demanar als seus no tornar a respondre sobre escàndols del passat. I Bendodo, ahir, va seguir aquesta ordre. Sobre els àudios que va publicar El País, en què Villarejo instava a controlar Francisco Correa perquè tenia «informació del Barbes», en al·lusió a l’expresident Mariano Rajoy, va dir: «No puc aportar res de nou a tot el que s’ha ditd’aquesta qüestió. Res més».