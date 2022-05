Passat i futur. Espanya va celebrar ahir els seus 40 anys a l’OTAN, però al mateix temps d’aquí a un mes acollirà una «cimera històrica», la de Madrid, marcada per la guerra a Ucraïna. En un acte a Madrid, Felip VI va parlar en la seva intervenció sobre una qüestió clau per a l’executiu i en què havia posat èmfasi, abans, Perdro Sánchez: la necessitat de protegir no només el flanc oriental, davant de Rússia, sinó també atendre el veïnat sud davant les noves amenaces.