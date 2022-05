Les autoritats regionals de Lugansk han denunciat aquest dimarts que les forces russes han arribat a una planta química ubicada a la localitat de Severodonetsk i que pot portar conseqüències negatives per a la salut dels ciutadans.

«Atac aeri a Severodonetsk, els racistes (en al·lusió a les tropes russes) han colpejat un tanc amb àcid nítric en una planta química», ha informat el governador regional, Sergii Gaidai, en una publicació en el seu canal de Telegram.

Gaidai ha alertat que l’àcid nítric pot tenir efectes negatius en els humans si s’inhala, s’ingereix o si s’entra en contacte amb aquest àcid, per la qual cosa ha instat els habitants de la zona que no surtin dels seus refugis i preparin màscares protectores.

Per la seva banda, l’ambaixador de l’autoproclamada república de Lugansk a Rússia, Rodion Miroshnik, ha confirmat l’explosió d’un contenidor de productes químics a Severodonetsk, si bé no ha reivindicat l’autoria de l’atac i ha incidit que el territori on es troba la planta «està controlat per formacions del règim ucraïnès».

Control de la ciutat

Anteriorment, el màxim representant de l’autoproclamada república de Lugansk, Leonid Pàssetxnik, havia apuntat que les seves tropes ja controlaven un terç del territori de Severodonetsk, una informació que ha sigut confirmada més tard pel mateix Gaidai, qui ha elevat el domini rus fins al 70% del territori de la ciutat.

De fet, Gaidai ha reconegut la possibilitat d’una retirada de les tropes ucraïneses. «Em sembla, tot i que no soc militar, que no té sentit perdre gaires soldats per recuperar una ciutat que no té sentit estrategicomilitar», ha dit.

En declaracions a Sky News, recollides per l’agència de notícies UNIAN, el governador de Lugansk ha traslladat que, en un sentit militar, Severodonetsk «no importa», i ha apuntat que la ciutat adjacent, Lissitxansk, compta amb millors ubicacions per a les posicions militars.

Les milícies de l’autoproclamada república de Lugansk van confirmar dilluns l’inici de l’«assalt» a Severodonetsk en col·laboració amb l’Exèrcit rus i van anunciar que procedien a atrinxerar-se als afores de la ciutat.

Severodonetsk va ser també dilluns escenari d’un atac rus que va segar la vida de Frederick Lecrerc-Imhoff, un periodista i reporter gràfic de la cadena de televisió francesa BFMTV. El president francès, Emmanuel Macron, va condemnar ràpidament l’ocorregut, igual que el Ministeri d’Afers Estrangers francès.