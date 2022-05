La UE limita l’embargament al petroli de Rússia per evitar el veto d’Hongria

Els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea intentaven tancar a darrera hora de la nit d’ahir un «acord polític» sobre la sisena ronda de sancions contra Rússia, proposada fa gairebé un mes per Brussel·les per la guerra a Ucraïna i l’element més polèmic de la qual continua sent l’embargament al petroli rus. Per esquivar el veto al pla del primer ministre d’Hongria, Viktor Orban, i preservar la unitat dels Vint-i-set davant del Kremlin, els líders europeus semblen decidits a suavitzar l’embargament amb una proposta que inclou el boicot parcial, només per al cru importat per via marítima -uns dos terços de les importacions des de Rússia- i que eximeix de moment el petroli que arriba per oleoducte. L’oferta sobre la taula, segons Hongria, continua sent insuficient.

«El sisè paquet de sancions està des de fa moltes setmanes sobre la taula i hem de prendre decisions. No és fàcil perquè hi ha diferents sensibilitats i preocupacions, però hem aconseguit progressos en les últimes hores i espero que puguem prendre decisions», va explicar amb optimisme el president del Consell Europeu, Charles Michel, en arribar al Consell Europeu extraordinari que se celebra ahir i avui a Brussel·les.

Va ser el passat 4 de maig quan la Comissió Europea va proposar un veto total i gradual al petroli i els seus derivats procedents de Rússia, tant per vaixell com per oleoducte, amb un any de pròrroga per a Hongria i Eslovàquia, els dos països que s’alimenten del cru rus a través de l’oleoducte Druzhba i que no tenen accés al mar. Va començar llavors un estira-i-arronsa amb Budapest que encara no s’ha resolt. Orban no només exigeix diners per adaptar les infraestructures i refineries al petroli procedent d’altres països, sinó garanties d’aprovisionament en cas de problemes. Això ha obligat Brussel·les a anar modulant i diluint a poc a poc la seva proposta inicial per intentar acostar l’acord sense trencar la unitat dels Vint-i-set.

Objectiu: acord polític

Les negociacions s’han intensificat en les últimes hores per aconseguir l’acord en aquesta cimera. Segons han confirmat diferents fonts diplomàtiques, després d’un primer intent fallit diumenge, els ambaixadors permanents dels Vint-i-set van aconseguir ahir al matí un «principi d’acord» plasmat en l’últim esborrany de conclusions que a l’hora de tancar aquesta edició negociaven els Vint-i-set. Segons el text, «el Consell Europeu acorda que el sisè paquet de sancions contra Rússia cobrirà el petroli així com derivats del petroli que arribin des de Rússia als Estats membres, amb una excepció temporal per al petroli subministrat per oleoducte». L’esborrany també insta els governs a concloure «sense retard» l’acord que «garanteixi una competència justa i igualtat de condicions en el mercat únic de la UE, així com solidaritat entre els Estats membres en cas d’una interrupció sobtada del subministrament».

La idea és aplicar l’embargament en dues fases. En una primera etapa, es bloquejaria el cru que arriba per mar, cosa que permetrà interrompre dos terços de les importacions russes i, en una segona, encara que sense terminis concrets i recollida amb un genèric «com més aviat millor», les importacions per oleoducte. En arribar a la reunió, Orban va deixar clar, però, que l’oferta era insuficient i que «no hi ha acord».