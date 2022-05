Villarejo transmetia al Govern de Rajoy les seves activitats al marge de la llei

Informació d’assumptes variats, suposadament privilegiada i d’interès per a l’executiu i el PP i tamisada també per atendre els interessos personals del comissari. Això és el que José Manuel Villarejo oferia al Govern de Mariano Rajoy a través de llargues converses amb el secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, que van ser enregistrades majoritàriament pel policia i el contingut de les quals apuntava així mateix a les seves agendes personals.

A més de l’operació Catalunya i l’operació Kitchen (sobre pagaments amb càrrec als fons reservats que des del Ministeri d’Interior es feien tant a Victoria Álvarez, l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, com a Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas), Martínez i el comissari, llavors en actiu, van arribar a tractar en algunes de les seves trobades, com la celebrada el 22 d’agost del 2014, fins a una vintena d’assumptes que despertaven l’interès del que va ser mà dreta del titular d’Interior, Jorge Fernández Díaz.

Aquestes informacions hipotèticament privilegiades, basades en dades recollides per Villarejo, passaven des dels suposats negocis en abocadors dels Pujol, a la presumpta corrupció relacionada amb un casino a Marbella (Màlaga), a avisos de pagaments suposadament rebuts a Suïssa per l’exmagistrat i avui advocat Javier Gómez de Liaño i, fins i tot, reunions mantingudes per l’avui ministre de Consum, Alberto Garzón, amb l’informàtic del banc HSBC Hervé Falciani -condemnat a Suïssa- i persones vinculades al 15-M.

El 22 d’agost de 2014, part de la conversa entre Villarejo i l’exsecretari d’Estat se centra en les desconfiances que, segons el comissari, estava plantejant Victoria Álvarez en sentir-se enganyada per «Alicia», en referència a la que aleshores era presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alícia Sánchez Camacho. Així apareix aquest tema a les agendes: «Contactes per negociar-WIKY pressió ASC (arreglar)». Villarejo va indicar a Martínez que «els Pujol tenen molts diners a diversos museus d’Andorra» i va apuntar a una societat que els relacionava amb Ignacio López del Hierro -marit de la llavors secretària general del PP María Dolores de Cospedal-, el que «carda» la imatge del PP, segons el seu parer.

També en relació a Catalunya, entre la informació que dóna al secretari d’Estat s’al·ludeix a uns negocis amb abocadors en què també hauria participat, sosté, el llavors president de la Generalitat Artur Mas.