Ximo Puig aposta per una Espanya «federal, cogovernada i polifònica»

El ministre d’Universitats, Joan Subirats, va advocar ahir a València per la necessitat de «repensar, no en termes tan identitaris sinó fàctics, un procés de descentralització de les institucions públiques». En declaracions a Efe, Subirats va defensar que el Govern està en aquesta línia, va dir, tenint com a base una presència molt centralitzada de totes les institucions a Madrid. Respecte d’això, va recordar que s’ha aprovat que per a la instal·lació d’institucions representatives es convocaran concursos a què puguin optar diferents territoris.

Per part seva, el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, durant la clausura del seminari, va reivindicar una nova generació de pactes territorials per «avançar més ràpid» en l’aposta per una Espanya «federal, cogovernada i polifònica» . Va defensar descentralitzar elements simbòlics, com el Dia de la Hispanitat i els debats electorals, perquè se celebrin no només a Madrid, i per això proposarà a la direcció de RTVE realitzar els debats electorals a la Comunitat Valenciana. També va considerar necessari incorporar agents socials i ciutadania a un sistema de «governança multinivell». I va posar com a exemple el pacte Alcem-nos de reconstrucció o el pla Vega Renhace, amb participació ciutadana.