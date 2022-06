Desvinculen el desnonament mortal de l’impagament

La regidora d’Habitatge i de Sant Andreu, Lucía Martín, va comparèixer ahir per donar explicacions sobre el que va passar dilluns a la tarda, quan un home es va suïcidar quan estava sent desnonat del pis on vivia, propietat del Ajuntament de Barcelona.

Martín va confirmar que es tractava d’un home adult, que vivia sol sense persones a càrrec seu en un pis d’una finca d’habitatge públic aixecat pel consistori per reallotjar els veïns que residien a les conegudes com Casas Baratas, enderrocades també per l’ajuntament . La titular del contracte era la seva mare, que va morir el 2018. En aquell moment es van iniciar els impagaments del lloguer, però la regidora va voler destacar que aquest fet no tenia cap pes en l’ordre de desnonament contra l’home: el consistori va activar el desallotjament al febrer del 2020 després de reiterades queixes d’altres veïns per problemes de convivència.