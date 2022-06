Dels 321 casos de verola del mico notificats a la Unió Europea el 31 de maig, 216 corresponen a Espanya i Portugal, que s’han convertit en l’epicentre d’aquesta malaltia al continent europeu amb 120 i 96 casos respectivament, tot i que segons el Ministeri de Sanitat són ja 132 els casos positius a l’Estat espanyol. Segons l’últim balanç del Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties (ECDC), als casos confirmats en disset estats membre se’n sumen 236 més en set països de fora de la UE i de l’Espai Econòmic Europeu –el gruix al Regne Unit– que eleven a un total de 557 el nombre de casos identificats en països on aquest virus no és endèmic.

Fins ara no s’ha produït cap mort a causa del virus i els informes clínics descriuen els casos generalment com a lleus. La majoria corresponen a homes joves, majoritàriament amb lesions als genitals o a la zona perigenital, cosa que indica que la transmissió probablement es va produir per contacte físic proper durant les activitats sexuals. Diversos països han notificat casos que semblen estar relacionats amb esdeveniments a Espanya (Madrid i les Illes Canàries) així com a Bèlgica (Anvers). No obstant, molts d’altres també han informat de casos sense relació epidemiològica coneguda amb viatges a l’estranger, contacte amb altres casos, animals o assistència a esdeveniments específics.

A més d’Espanya i Portugal, que figuren en vermell al mapa de l’ECDC, l’organisme ha confirmat la presència de la malaltia, que ha registrat un fort augment en l’última setmana amb 202 nous casos, als Països Baixos (26), Alemanya (21), França (17), Itàlia (14), Bèlgica (10), la República Txeca (5), Suècia (3), Irlanda (2), Eslovènia (2), Dinamarca (2), Malta (1), Finlàndia (1) i Àustria (1). A nivell mundial, mentrestant, també continua propagant-se i són ja 136 nous casos confirmats des de l’últim balanç publicat el 25 de maig passat per l’ECDC. Encapçala la classificació el Regne Unit (179), per davant del Canadà (26), els Estats Units (15), Suïssa (4) i els Emirats Àrabs Units (4), entre d’altres.

La verola del mico és una malaltia zoonòtica i la infecció ortopoxviral més prevalent en l’ésser humà actualment, després de l’erradicació de la verola i el cessament de la vacunació universal contra aquesta malaltia. A les zones endèmiques, el virus circula probablement entre diversos mamífers, tot i que segons la informació disponible no existeix cap reservori conegut. Ocasionalment, no obstant, el contagi als humans genera brots i es transmet a l’ésser humà per mossegada o contacte directe amb la sang, la carn, els fluids corporals o les lesions cutànies o de les mucoses d’un animal infectat.