El Govern només traurà de Madrid les seus dels nous organismes

Les seus ja establertes de les institucions de l’Estat no es mouran de la ubicació actual. Només es trauran de Madrid aquells organismes «de nova creació». El Govern de Pedro Sánchez ha defensat aquesta tesi en els últims mesos i, de fet, així ho ha regulat. No preveu canvis en el seu full de ruta, per més que el president valencià, Ximo Puig, aposti per una descentralització molt més profunda i simbòlica.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu i responsable de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va contestar ahir a la proposta del baró socialista. Les declaracions de Puig s’emmarquen en un «context acadèmic», lògic en tant que l’organització territorial de l’Estat «ha donat i dóna per a molta anàlisi acadèmica». «Nosaltres com ho valorem és en un context de desconcentració de l’administració en aquells organismes de nova creació i que no afecten l’estructura essencial de l’Estat», va al·legar. Rodríguez va ser clara en el seu plantejament. Res de canviar d ubicació el Senat o el Tribunal Constitucional. La descentralització no afectaria, per tant, institucions que toquen «l’estructura essencial de l’Estat», segons va explicar la ministra.