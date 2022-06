La noia violada a Igualada declara que té atacs de pànic

La noia que va patir la brutal violació a Igualada l’1 de novembre va declarar ahir al jutjat de la capital de l’Anoia, on va assegurar que, entre altres seqüeles, continua patint atacs de pànic de manera freqüent. La noia va declarar de manera telemàtica, de manera que no va veure el seu agressor, que sí que va estar a la sala.

La jove va explicar davant el jutge que no recorda res de l’agressió i dels deu dies posteriors per les ferides que va patir. Després d’una declaració de 15 minuts al jutjat d’instrucció 4, el seu advocat, Jorge Albertini, va explicar que s’ha acceptat la declaració de la víctima com a prova preconstituïda, perquè no hagi de repetir la declaració i així «no generar una doble revictimització». Segons l’advocat, la jove va detallar amb qui havia sortit de festa aquella nit, però que «a partir d’aquí no recorda més» i va relatar el que ha viscut darrerament, segons Europa Press.