La secretària general del Parlament presenta la dimissió

L‘enèsim capítol de tensions i dissensions entre la secretària general del Parlament, Esther Andreu, i la presidenta Laura Borràs pot acabar aquesta vegada amb l’abandonament de la lletrada del seu lloc per iniciativa pròpia. La polèmica pel nomenament del fill de la màxima responsable de l’administració parlamentària, Jan Forner, com a uixer interí i les diferents versions sobre si Andreu en va informar degudament i sobre si va intervenir en el procés d’elecció, van provocar una cadena d’informes que, segons el parer de la Mesa, no són suficients per determinar si va actuar correctament.

Per això ahir els membres de l’òrgan parlamentari van acordar recórrer a un organisme extern, l’Oficina Antifrau de Catalunya, perquè dictamini la idoneïtat del tràmit, cosa que va enervar la secretària general fins al punt de presentar la seva dimissió in voce. Borràs té la darrera paraula.