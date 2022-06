La setena onada del coronavirus toca sostre i s’estabilitza a Catalunya

La setena onada de la covid-19 s’ha estabilitzat a Catalunya, però encara no es pot parlar d’una millora. Hi ha una «certa estabilitat» en el nombre d’hospitalitzats i ingressats a les ucis per coronavirus (1.110 i 37 respectivament, segons les dades publicades ahir per la Conselleria de Salut: cinc i tres més que divendres), explica Daniel López-Codina, investigador del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la UPC. Però també hi ha unes 41 morts setmanals a tot el territori: «Unes sis al dia de mitjana», assenyala l’epidemiòleg de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE) Joan Caylà. Els pacients a les ucis, malgrat la lleugera pujada dels últims dies, estan en mínims des de l’inici de la pandèmia. Aquest indicador i el dels hospitalitzats segueixen sent els més fiables i indicatius de la situació.

En resum: la pandèmia està molt lluny de causar els estralls de fa dos anys i, fins i tot, els de fa un any. Però tampoc no és aigua passada, el virus continua provocant morts i segueix transmetent-se amb molta facilitat. Una dada: la positivitat (l’indicador que marca el nombre de positius resultants de les proves diagnòstiques) està en el 17,36%, molt lluny del 5% estipulat per l’OMS per considerar que la pandèmia està sota control. De fet, el percentatge és especialment alt si es té en compte que ara mateix es fan moltes menys PCR i antígens.