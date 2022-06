La UE frena en les sancions a Rússia després del petroli

Durant les 48 hores en què es van reunir a Brussel·les els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea hi ha dos socis més -Països Baixos i Dinamarca- que han passat a engrandir la llista d’estats membres -juntament amb Polònia, Bulgària i Finlàndia - als que Rússia ha decidit tallar el subministrament de gas en un càstig per no pagar la factura en rubles. Un moviment que reafirma la UE en el seu camí cap a la independència energètica, que augura probablement nous xocs amb Moscou i que ha coincidit amb un compromís obligat per als Vint-i-set: reforçar els seus plans de contingència i preparar-se davant de possibles noves disrupcions en el subministrament de gas , accelerant l’ompliment dels dipòsits subterranis que ja arriben, segons va destacar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, al 41% de la seva capacitat, cinc punts més que fa un any.

Aquest va ser un dels missatges que va llançar al final d’una cimera extraordinària molt centrada en Ucraïna i l’energia, que va permetre als Vint-i-set adoptar, després de gairebé un mes de negociacions, un acord polític sobre un embargament parcial al petroli rus i els seus derivats que afectarà el cru que arriba per vaixell.

Excepcions

Hi haurà excepcions i mesures d’emergència per als països que no tenen accés al mar, com Hongria, però a finals d’any la idea és tallar el 90% del cru rus, fet que suposarà un cop important a les finances del Kremlin i el finançament de la guerra a Ucraïna. Els detalls acabaran de perfilar-se en les properes hores amb l’objectiu d’adoptar una decisió entre avui i demà que suposarà un punt i a part en les relacions energètiques amb Moscou.

El que ningú no es planteja de moment és colpejar el gas rus i imposar una mesura similar. «És un pas molt gran i ara hem de fer una pausa», va opinar el primer ministre belga, Alexander De Croo. «Primer posem en pràctica aquest (sisè) paquet. El gas és molt més complicat», va explicar.

«El gas hauria de formar part d’un setè paquet, però també sóc realista i sé que no ho serà. Hi ha un problema tècnic que s’ha resolt amb Viktor Orbán però amb el gas és diferent», va admetre l’austríac Karl Nehammer. «El que no podem fer és avançar debats i jo no hi contribuiré», va afirmar per la seva banda el president espanyol. Pedro Sánchez. També es va mostrar cautelós el president francès, Emmanuel Macron, que encara que no descarta un possible embargament en el futur al gas i va optar per mantenir l’ambigüitat i veure com evoluciona la guerra.

Potencial ibèric

La solució, segons el parer dels líders europeus, passa per la diversificació, la recerca de subministradors d’energia fiables i més energies renovables, un camp on Espanya i Portugal poden jugar un paper important, tal com recullen les conclusions, que aposten per aprofitar el «potencial de la península Ibèrica per contribuir a la seguretat i subministrament de la UE».

En aquest terreny també els caps d’Estat i de Govern europeus es van comprometre ahir a «completar i millorar les interconnexions de gas i electricitat europees invertint en projecte nous i existents, inclòs el gas natural liquat (LNG) així com les interconnexions d’electricitat i de gas preparades per a hidrogen».

Sente terminis

Les conclusions no fan cap mena de referència ni a possibles terminis ni a qui finançarà els projectes, però el president espanyol ho té clar: «Si tenim menys d’un 4% d’interconnexions i som una illa energètica, i si els contribuents espanyols han estat els que han hagut de pagar la regasificació i l’emmagatzematge de gas liquat, crec que toca a la UE pagar aquestes interconnexions», va valorar.

El que sí que surt de la cimera és l’encàrrec a la Comissió Europea que explori fórmules per reduir els preus de l’energia com la introducció de «límits temporals als preus de les importacions». Una solució que Espanya i Portugal van aconseguir el març passat a través de l’anomenada «excepció ibèrica» que encara no s’ha matisat, tot i que el president Sánchez va voler deixar clar ahir que espera una decisió de la Comissió Europea respecte aquest tema molt aviat.