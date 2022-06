Desfilades, curses de cavalls i àpats populars

El jubileu de platí comença avui amb la gran desfilada del Trooping the Colour, en què participen membres de la reialesa, juntament amb 1.200 oficials i soldats de Household Division, 240 cavalls i centenars de músics de l’Exèrcit. Setanta avions de la Royal Air Force i la Royal Navy saludaran des del cel. L’acte, amb el qual cada any se celebra l’aniversari de la reina, està considerat una gran atracció turística. Finalitzarà amb l’aparició al balcó del palau de Buckingham exclusivament dels membres en actiu de la família reial. L’assistència de la sobirana a aquest i altres esdeveniments del llarg cap de setmana no està assegurada i dependrà del seu estat de salut i els problemes de mobilitat. A la nit, en 2.000 localitats del Regne Unit i en països de la Commonwealth s’encendran torxes commemoratives.

Demà, la catedral de St. Paul, l’església més gran del país, acollirà la reialesa en ple, membres del Govern, la diplomàcia i altres autoritats. La reina és una persona religiosa i diu al llarg de la seva vida «haver confiat en Déu». La cerimònia d’acció de gràcies no comptarà amb l’Arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, amb una malaltia respiratòria. Qui sí que s’espera que estigui present és el príncep Andreu, fill d’Isabel II exclòs de tota funció oficial de la Corona per estar involucrat en l’escàndol de tràfic sexual de Jeffrey Epstein. Esperat també amb gran expectació és el retorn d’Enric i Meghan. Per a la nord-americana serà la primera vegada que retorni al Regne Unit després del trasllat de la parella a Amèrica. Dissabte, la reina i altres membres de la família reial tenen cita a les curses de cavalls, al Derby d’Epsom, una competició internacional de quadrúpedes pura sang. Quaranta jockeys de la reina, els que ho han estat i els que ara ho són, formaran una guàrdia d’honor de la propietària i gran aficionada. A la nit, tindrà lloc un concert fora del palau de Buckingham amb actuacions de Diana Ross i Rod Steward, entre d’altres velles glòries, i l’assistència de 22.000 convidats. Diumenge els britànics instal·laran taules a 16.000 carrers per dinar a l’aire lliure amb els seus veïns.