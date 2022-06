Els nous enviaments d’armes dels Estats Units a Ucraïna posen Rússia en alerta

Occident torna a sortir al rescat d’Ucraïna. En plena ofensiva russa sobre el Donbàs, on les forces ucraïneses intenten mantenir el control dels últims reductes sota el seu control a Lugansk i Donetsk, els Estats Units van anunciar l’enviament de llançadores mòbils de míssils d’artilleria per reforçar les defenses locals. L’anunci va tenir la seva rèplica des d’Alemanya, el Govern del qual es va comprometre a enviar a Kíev míssils terra-aire per protegir els cels ucraïnesos. Els nous compromisos occidentals enerven Rússia, que va acusar els EUA de «tirar llenya al foc» i soscavar la possibilitat de reprendre la negociació d’alto el foc.

«Aquests enviaments no afavoreixen els desitjos del lideratge ucraïnès per reprendre les converses de pau», va assegurar el portaveu de la presidència russa, Dimitri Peskov. Kíev va afirmar que les armes nord-americanes no seran utilitzades per atacar dins del territori rus, unes garanties a les quals el Kremlin va reaccionar amb escepticisme. «Per confiar cal tenir l’experiència de promeses complertes. Malauradament, no tenim totalment aquesta experiència», va afegir Peskov.

Fa temps que Moscou adverteix que qualsevol país que proporcioni armament avançat a Ucraïna haurà d’afrontar severes conseqüències. Divendres passat, el ministre d’Exteriors, Sergei Lavrov, va assegurar que «Occident ha declarat una guerra total» contra Rússia.

El president dels EUA, Joe Biden, va publicar dimarts un article d’opinió a The New York Times advocant per una solució negociada al conflicte i justificant els enviaments massius d’armes nord-americanes a Ucraïna. «Actuem ràpidament per enviar a Ucraïna una quantitat significativa d’armament i municions perquè pugui lluitar al camp de batalla i estar en la posició més forta possible a la taula de negociacions», va escriure el president nord-americà.