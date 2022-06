La família reial britànica s’ha unit aquest dijous a la tradicional desfilada militar ‘Trooping the colour’ a l’inici de les celebracions pel jubileu de platí d’Isabel II –els seus 70 anys al tron–.

El príncep Carles –hereu al tron britànic, que avui ha representat la seva mare durant aquesta processó–, el seu primogènit, Guillem, i la princesa Anna es van unir als militars a cavall, mentre que Camil·la –duquessa de Cornualla–, Catalina –dona de Guillem i duquessa de Cambridge– i els seus tres fills hi van assistir en carrossa.

Va ser la primera desfilada militar dels petits prínceps Jordi, Lluís i Carlota, que van saludar els curiosos des de la carrossa, vestits de color blau clar, fosc i blanc. Els milers de congregats, que van omplir les voreres de The Mall, no van deixar d’aclamar els ‘royals’ al seu pas per l’avinguda.

Diverses detencions

Paral·lelament, la Policia Metropolitana de Londres va informar a Twitter que els agents van haver d’efectuar diverses detencions a un grup de persones que van intentar introduir-se en la ruta cerimonial just abans que arrenqués la desfilada.

Scotland Yard, que no va divulgar detalls específics dels arrestos, va assenyalar en el seu missatge que les detencions estaven relacionades amb incidents de desordre públic per obstrucció a la via pública.

«Gràcies als congregats que van mostrar el seu suport aplaudint els agents, que ja han tornat als seus llocs després d’haver gestionat l’incident amb rapidesa», va apuntar la Met al seu tuit.