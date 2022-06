El Govern prorroga tot l’estiu la rebaixa de la benzina

Pedro Sánchez sempre va obrir la porta a estirar el decret llei de mesures de resposta a la guerra d’Ucraïna. Dimarts, des de Brussel·les, ho donava pràcticament per fet i finalment ahir, davant de diputats i senadors del seu grup al Congrés, ho va confirmar: el Govern prorrogarà durant tres mesos, fins al 30 de setembre, el paquet anticrisi, amb l’argument que el Govern, com va fer en la lluita contra la pandèmia de covid-19, seguirà «protegint» famílies i empreses. I, immediatament, va llançar la pilota a la teulada del PP: «A veure si tenim més sort i els que diuen que estimen Espanya ho demostren estimant els espanyols i aprovant mesures que són bones per als espanyols». L’executiu va patir per veure el text convalidat a finals d’abril per la deserció d’ERC i dels populars d’Alberto Núñez Feijóo.

Manca per saber si el bipartit introduirà canvis en el reial decret llei que va entrar en vigor el 31 de març, però de moment el que suposa l’anunci del líder socialista és la prolongació de les mesures més importants que conté, com la rebaixa dels 20 cèntims per litre de combustible, la limitació de la pujada dels lloguers al 2%, l’extensió del bo social elèctric, l’augment de l’ingrés mínim vital o les ajudes als sectors més afectats per la contesa a Ucraïna. El Consell de Ministres haurà d’aprovar la pròrroga del decret i el Congrés li haurà de donar suport en un termini màxim de 30 dies. O sigui, que la cambra s’haurà de pronunciar, previsiblement, al juliol, abans de l’aturada estiuenca.

L’anunci era moment culminant d’un llarg discurs, d’uns 50 minuts, davant de diputats i senadors socialistes. El segon davant d’ells des del començament de curs, perquè l’anterior va ser a inicis de setembre, en l’inici de l’últim període de sessions del 2021. La justificació era òbvia: ahir es complien quatre anys de la moció de censura que el va portar a la Moncloa, quatre anys des que va tombar Mariano Rajoy, però el missatge, en tot cas, era més profund, ja que Sánchez sobretot va perseguir calmar els seus companys, arengar-los en un context complicat per al partit, amb unes perspectives a la baixa i unes enquestes desastroses en el que fins ara era el seu territori fetitxe, Andalusia.

Quatre anys a la Moncloa

El PSOE no pot amagar la seva preocupació. El president va recordar al grup que el Govern ha aprovat mesures «formidables», ha tirat endavant avenços «impensables», que ells, que són els «ambaixadors» de l’executiu, han de vendre a l’opinió pública, explicar-los. I també és necessari oblidar el «soroll» que, segons el seu parer, patrocina la dreta però que també genera el seu Gabinet i el patiment durant la negociació parlamentària de cada iniciativa. «Davant del soroll, la realitat de les nostres polítiques», va resumir.

Sánchez va destacar una vegada i una altra que els seus han de lluir «amb orgull» que pilota Espanya des de fa quatre anys un Govern «social i exemplar». L’1 de juny de 2018 es va tancar «un temps fosc» i es va obrir pas «una nova etapa política», es va posar fi a un Govern, el de Rajoy, «sentenciat», gens «exemplar», que «va fer servir les institucions per tapar les seves vergonyes, els seus escàndols i per perseguir els seus adversaris», que no tenia «veu en l’escenari internacional», que va fer servir la majoria absoluta que va conquerir el 2011 per «engrandir les bretxes de desigualtat i de discòrdia». La moció de censura, que va guanyar amb majoria absoluta, «legítima», «va reforçar les institucions i la democràcia espanyola».

El president no vol deixar anar el que els socialistes entenen com una arma potent contra el PP, el record dels seus casos de corrupció, perquè aquesta «destrueix la fe de la ciutadania en les institucions» i perquè els conservadors reaccionen «de la mateixa manera» davant els seus «escàndols»: «Mirant cap a una altra banda». La seva «inacció, quan no connivència», demostra, segons ell, que «la dreta encara té deures pendents quan es parla d’exemplaritat». Amb això, busca destacar que el PP de Feijóo no ha canviat gens les dinàmiques.

Múscul davant dels seus

Sánchez va presumir de múscul davant dels seus, precisament perquè no oblidessin el full de serveis d’aquests quatre anys: el Govern «respecta la divisió de poders», «prestigia les seves institucions» -va tornar a exigir al PP que desbloquegi la renovació del CGPJ- i fa un «exercici constant de diàleg, negociació i acord». Ha aprovat, va recordar, 140 iniciatives en aquesta legislatura, «traient Espanya d’un dels seus mals, la paràlisi de la seva agenda de reformes». En definitiva, «avui Espanya avança», també malgrat les «esquerdes», va concloure.