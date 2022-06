Isabel II celebra 70 anys en el tron sense gairebé canvis en la institució

En el seu regnat hi ha hagut 14 primers ministres, 14 presidents dels Estats Units i 18 entrenadors de la selecció anglesa de futbol. Isabel II és la cap de l’Estat al Regne Unit des del 1952. Mai abans a la història d’Anglaterra hi ha hagut una reina d’edat tan avançada, 96 anys, ni un regnat tan llarg. Aquella jove princesa sense gran experiència de la vida, la política o el món no va pensar mai que travessaria un segle i celebraria aquesta setmana el jubileu de platí. Han estat 70 anys en el tron, als quals arriba amb uns nivells de popularitat pels núvols. La primera sorpresa d’aquesta longevitat és ella. «No conec ningú que quan vaig néixer inventés el terme platí per a un aniversari de 70 anys. No esperes estar aquí tant de temps», declarava en el documental Isabel: el que no s’ha vist mai de la reina, realitzat per la BBC amb fotos i filmacions realitzades en la intimitat pels mateixos membres de la família reial.

A partir d’avui i fins diumenge el país homenatjarà la seva reina, amb respecte, simpatia i el sentiment que aquesta vegada serà definitivament l’últim hurra!. Quatre dies festius d’homenatges, concerts, desfilades, banderes, himnes patriòtics i rius de nostàlgia. Una barreja d’emocions per a molts britànics que mai no han conegut una altra monarca. «Espero que el meu jubileu de platí sigui una oportunitat perquè gent de tot arreu gaudeixi de la sensació d’estar junts», ha dit la sobirana. «Una oportunitat per donar les gràcies pels enormes canvis dels darrers 70 anys i també mirar el futur amb confiança», ha afegit. Aquest serà el cinquè jubileu d’Isabel II. Les celebracions en honor seu han anat puntuant diferents èpoques en la història del país i de la pròpia família reial. Canvis socials, sacsejades econòmiques, crisis matrimonials, i el distanciament d’una institució anquilosada que no ha evolucionat al mateix ritme que els ciutadans. En aquest sentit, la monarquia continua sent el sistema constitucional favorit dels britànics i Isabel II el membre més popular de la família reial. El 61% dels ciutadans, segons l’enquesta de YouGov que va ser publicada l’any passat, prefereix el sistema de monarquia parlamentària i només un 25% creu que l’ha de substituir un president de la república. Aquesta popularitat de la institució es deu en bona mesura a la reina, amb un 81% d’opinions positives, davant de només un 12% en contra, segons un altre sondeig publicat a finals de maig. La sobirana és especialment apreciada entre els més grans de 65 anys, però fins i tot el 60% dels entrevistats entre 18 i 24 anys tenen una visió positiva de la monarca. És, però, aquest mateix grup de gent més jove el menys proper a la monarquia. El 40% preferiria en el futur un cap d’Estat elegit a les urnes i només un 31% continua optant per un monarca. El perill per a la Corona s’anirà deixant sentir més quan la reina desaparegui. El príncep Guillem, que està a punt de fer 40 anys, és el segon membre de la família reial amb més opinions positives (77%), seguit de prop per la seva dona, Caterina (76%). La majoria dels britànics voldria que ell fos el successor d’Isabel II. El príncep Carles amb prou feines compta amb una majoria de simpatitzants (56%) i la seva dona, Camil·la, no hi arriba (48%).