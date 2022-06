La península Ibèrica, epicentre europeu de la verola del mico

Dels 321 casos de verola del mico notificats a la Unió Europea a data 31 de maig, 216 corresponen a Espanya i Portugal, que s’han convertit en l’epicentre d’aquesta malaltia al continent europeu amb 120 i 96 casos respectivament, encara que segons el Ministeri de Sanitat ja són 132 els casos positius a l’Estat. Segons l’últim balanç del Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties (ECDC), als casos confirmats en 17 estats membres se sumen 236 més en set països de fora de la UE i de l’Espai Econòmic Europeu -la majoria al Regne Unit - que eleven a un total de 557 el nombre de casos identificats a països on aquest virus no és endèmic.

Fins ara no s’ha produït cap mort a causa del virus i els informes clínics descriuen els casos generalment com a lleus. La majoria corresponen a homes joves, majoritàriament amb lesions als genitals o a la zona perigenital.