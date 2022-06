Les forces russes concentren la seva ofensiva en la ciutat ucraïnesa de Severodonetsk, a la regió oriental de Lugansk, on en les últimes hores estan efectuant diferents operacions d’assalt, segons l’últim informe de l’Estat Major de les Forces Armades d’Ucraïna.

«L’enemic està fent operacions d’assalt» amb recolzament de foc de morter a Severodonetsk i localitats pròximes com Bobrove i Ustinivka, assenyala l’informe castrense d’aquest dijous.

Les últimes 24 hores, afegeix, Ucraïna ha frenat 13 atacs enemics a les regions de Donetsk i Lugansk, i ha destruït dos tancs, sis sistemes d’artilleria, vuit vehicles blindats de combat i quatre camions dels invasors. Tanmateix, a Donetsk les forces russes continuen atacant posicions de les tropes ucraïneses amb morters i artilleria.

Atacs ucraïnesos

L’informe militar ucraïnès recull a més que les seves tropes han destruït dos barcos russos a l’estuari Dnipró-Buh, mentre que en aigües del mar Negre i el mar d’Azov, els barcos de guerra de Moscou continuen aïllant l’àrea i bloquejant la navegació civil.

També el nord-americà Institut per a l’Estudi de la Guerra (ISW) recull en la seva anàlisi d’avui sobre la situació del conflicte la destrucció, per part d’Ucraïna, de dos vaixells de desembarcament russos.

Els experts d’aquest organisme d’anàlisi estratègica i militar amb seu a Washington també indiquen que les autoritats russes probablement estiguin anticipant la pressió ucraïnesa a la regió de Lugansk i destaquen que la contraofensiva ucraïnesa a Kherson ha sorprès les tropes de Moscou.

A més, la captura de la capital ucraïnesa Kíiv és un dels objectius prioritaris de l’Exèrcit rus, va afirmar aquest dijous el cap de l’Estat Major de l’administració militar de la ciutat, Serhí Kornitxuk. La concentració de l’ofensiva russa al Donbass, a l’est del país, no vol dir que les forces de Moscou hagin abandonat la meta d’ocupar Kíiv, va advertir Kornitxuk, citat per l’agència Ukrinform.

Mercenaris en combat

El Ministeri de Defensa de Rússia va afirmar aquest dijous que el nombre de mercenaris que lluiten al costat de les forces ucraïneses s’ha reduït a la meitat, per situar-se en uns 3.500.

«Centenars de mercenaris estrangers a Ucraïna han sigut abatuts amb armes russes de precisió i gran abast poc després d’arribar a llocs d’entrenament», va dir el portaveu castrense general major Ígor Konaixénkov. Segons Konaixénkov, «el flux de mercenaris a Ucraïna pràcticament s’ha aturat».

Bona part dels estrangers, va afegir, van ser eliminats en combat «pel seu poc nivell de preparació i falta d’experiència real de combat».

Konaixénkov va afegir que els mercenaris, segons el dret humanitari internacional, no seran tractats com a presoners de guerra i hauran d’afrontar responsabilitats penals.

L’OPEP i el conflicte

L’OPEP, liderada per l’Aràbia Saudita, juntament amb un grup de països petrolers, especialment Rússia, fan avui una reunió ministerial en què decidiran si insisteixen amb el seu pla d’elevar la producció lentament o si reaccionen per l’encariment de l’energia amb una obertura més gran de les aixetes.

La reunió d’aquesta aliança de 23 països, creada fa tres anys, té lloc enmig de creixents rumors que alguns dels socis estan maniobrant per eximir Rússia del compliment de les seves quotes, per l’evidència que la seva capacitat de bombatge s’ha vist afectada per les sancions d’Occident pel seu atac a Ucraïna.

El país àrab s’ha resistit fins ara a les peticions dels EUA que acceleri l’augment de la producció de cru, malgrat que els preus del barril ronden els 120 dòlars, el nivell més alt des de fa una dècada, assenyala aquest mitjà.

L’opinió de l’Aràbia Saudita és que, si bé el mercat petroler està indubtablement ajustat, cosa que ha impulsat l’augment dels preus, encara no hi ha una autèntica escassetat, segons les fonts diplomàtiques citades en aquest article.

Sancions de la UE

Els Països Baixos va demanar aquest dijous establir normes clares per avaluar els béns subjectes a sancions contra Rússia i va reclamar una «implementació harmonitzada» i més coordinació per part de la Comissió Europea per salvaguardar la igualtat de condicions de les empreses a la Unió Europea (UE).

En un informe publicat avui, Stef Blok, coordinador nacional per al compliment i aplicació de les sancions als Països Baixos, va considerar «necessari un punt de contacte central d’àmbit europeu per al compliment, la supervisió i l’execució de les sancions» que s’estan acordant a Brussel·les contra Rússia a causa de la guerra d’Ucraïna.

«La implementació de sancions continua sent una responsabilitat nacional, però el paper de coordinació de la Comissió Europea és essencial per garantir l’aplicació uniforme de les normes de la UE i promoure la igualtat de condicions. El punt de contacte per a les sancions a Rússia dins la Comissió és un primer pas concret», va remarcar.

Blok també va instar a proporcionar «immediatament» els noms de les parts associades, juntament amb els de la llista de sancions, per tal de facilitar la investigació i el compliment de les sancions.