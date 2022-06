Diverses persones van resultar ferides de bala dimecres al costat d’un edifici mèdic de Tulsa, a Oklahoma (EUA) al campus d’un hospital i «algunes lamentablement van morir», segons va afirmar un capità de la policia. La policia local va informar a través d’un post de Facebook just abans de les 6 de la tarda que el tirador havia perdut la vida, tot i que no aclaria com va morir. «Els agents estan actualment revisant totes les habitacions de l’edifici comprovant si hi ha amenaces addicionals», va dir la policia. «Sabem que hi ha múltiples ferits, i potencialment múltiples víctimes». El capità de la policia de Tulsa, Richard Meulenberg, va dir que múltiples persones van resultar ferides i que «algunes, per desgràcia, van morir». Va dir que era una «escena catastròfica».

ACTIVE SHOOTER SITUATION UPDATE: See our Facebook for more info: pic.twitter.com/dla5NWukWM — Tulsa Police (@TulsaPolice) 1 de junio de 2022 El Sistema de Salut St. Francis va tancar el seu campus dimecres a la tarda a causa de la situació a l’Edifici Mèdic Natalie. L’edifici Natalie acull un centre de cirurgia ambulatòria i un centre de salut mamària. Les imatges aèries d’un helicòpter de televisió semblaven mostrar els socorristes traient algú en una llitera de l’edifici de l’hospital.