Dret al paisatge

Ai, si els espanyols estiguéssim a l’alçada dels nostres paisatges!». L’exclamació és de Francisco Giner de los Ríos, el fundador de la Institució Lliure d’Ensenyament, aquell model d’educació que va pretendre modernitzar Espanya però que va ser laminat pel franquisme, i continua vigent, si no és més pertinent encara que quan la va pronunciar Giner. Un segle i escaig després, el tracte dels espanyols al paisatge no només no ha millorat sinó que ha anat a pitjor. Per comprovar-ho n’hi ha prou amb una passejada per la nostra geografia, en què se succeeixen les agressions de tota mena a la natura (cicatrius de les antigues mines a cel obert, camps de plaques solars i gegantins molins eòlics, construccions aberrants en llocs insospitats, platges domesticades a base de ciment i mal gust, el lletgisme de tantes cases noves…), encara que també es pot constatar fent una ullada al llibre que el periodista Andrés Fernández Rubio acaba de publicar sobre les barbaritats que s’han causat al paisatge en aquest país de bàrbars irredents. Espanya lletja. El fracàs més gran de la democràcia retrata moltes d’elles, de la construcció de l’hotel El Algarrobico en ple Parc Natural del Cap de Gata d’Almeria a la destrucció de La Pagoda madrilenya de Fisac, una fita de la nostra arquitectura moderna, alhora que reflexiona sobre la responsabilitat de tots en la manca de respecte a la natura i al nostre patrimoni paisatgístic, tant l’urbà com el natural. Per a Fernández Rubio, el desastre va començar en els anys 50 amb el desenvolupamentisme desbocat d’un règim autàrquic que volia sortir de la pobresa, per a la qual cosa no va posar atenció en els mètodes, i continua fins avui, sense que ningú posi fre a la destrucció creixent dels nostres paisatges, la gran riquesa d’aquest país malgrat el maltractament que suporten.

Andrés Fernández Rubio diu que la gran decepció en aquest terreny va ser el pas pel poder de Felipe González, que en tres legislatures va ser incapaç de legislar a favor de la protecció del paisatge en contrast amb el que s’estava fent a Europa, fet que va portar l’artista de Lanzarote César Manrique, propulsor de la conservació de la seva illa natal, a dir: «Quina herència per a les generacions futures amb aquesta colla de rucs». La socialdemocràcia espanyola, tan aficionada a mirar-se en els seus coreligionaris europeus, en la protecció del paisatge no només no els va imitar sinó que va presumir del seu «miracle» econòmic, aquell que es va anomenar popularment el «pelotazo» i que va acabar per destrossar la poca cosa que quedava d’Espanya verge. Ara ve una nova amenaça per als paisatges espanyols, especialment per a aquells que per l’endarreriment de les societats que hi viuen s’han conservat més purs, i és el d’una nova invasió energètica, aquest cop en forma de plaques solars i molins de vent. Amb l’argument de la necessitat d’energia i amb el consentiment de tots els governs, ja sigui el central o els autonòmics i siguin de la ideologia que siguin, els campions del liberalisme tornen a arrasar el paisatge espanyol sense adonar-se que és patrimoni de tots i una de les necessitats bàsiques per al nostre benestar social, com ara la sanitat i l’educació, la seguretat o la justícia. Encara que com aquests no sigui esmentat a la Constitució espanyola, el dret al paisatge hauria de ser un dret constitucional també, ja que del seu gaudi en depèn el nostre desenvolupament harmònic i la felicitat a què aspirem i que no només depèn de l’economia, també del mirall en el qual ens mirem.