Els britànics es bolquen amb Isabel II en les celebracions dels 70 anys de regnat

Sense perdre el somriure, Isabel II, fràgil, recolzant-se en un bastó, va aparèixer ahir al balcó del Palau de Buckingham entre els aplaudiments de la multitud congregada per retre-li homenatge en les celebracions pels seus 70 anys de regnat. El Trooping the Colour, amb el qual van començar les festes del Jubileu de Platí, va ser el primer celebrat després de dos anys de pausa per les restriccions de la covid. La festa anual amb motiu de l’aniversari de la reina, l’exhibició de brillantor i la pompa d’un cerimonial amb més de 260 anys d’existència, va ser també una mostra de la transició interna que viu la monarquia britànica.

La sobirana, de 96 anys, amb alguns problemes de mobilitat, va delegant cada cop més tasques i obligacions. Aquesta vegada va seguir la desfilada confortablement des dels salons del palau, on havia arribat procedent del castell de Windsor, que ara és la seva residència oficial. Isabel II va renunciar a l’àrdua activitat de revisar personalment les tropes i va cedir aquesta tasca i la salutació de la Horse Guards Parade al seu fill, el príncep de Gal·les. Aquest ho va fer en nom seu, igual que ella havia reemplaçat en aquesta missió el seu pare ja malalt, Jordi VI, l’any 1951. El príncep de Gal·les també l’havia substituït recentment en l’obertura del Parlament. Carles, la seva germana, la princesa Anna, i el príncep Guillem van seguir la desfilada en uniforme militar i a cavall. Camil·la, duquessa de Cornualla, ho va fer en un cotxe de cavalls descobert. Al seu costat hi anava Caterina, duquessa de Cambridge, asseguda davant dels seus tres fills Jordi, Carlota i Lluís, que per primera vegada van participar en aquest esdeveniment. La seva presència indica l’ajust i la nova estructura que es va perfilant de la família reial. Les joves generacions estan a punt per agafar el relleu i la línia de continuïtat al tron, que està assegurada. La sobirana va triar acuradament els que la van acompanyar al balcó del Palau de Buckingham. Només van participar en aquest ritual els membres de la família reial que compleixen tasques oficials per a la Corona, 18 en total. A diferència d’altres ocasions van quedar exclosos Enric i la seva dona, Meghan, acabats d’arribar dels Estats Units, que van seguir la desfilada des de l’interior del palau. Era la primera vegada que la parella es retrobava amb els principals membres de la família reial en més de dos anys després de fortes tensions. L’ocasió els ha permès presentar-los la seva filla Lilibet, de gairebé un any i nascuda als Estats Units, que va viatjar igual que Archie, el seu fill de tres anys. Andreu, desaparegut Absent va estar, com s’esperava, el príncep Andreu, repudiat per la societat britànica, retirat de la vida pública des del 2019, desposseït dels títols militars. A mitja tarda es va comunicar que havia donat positiu en covid i no participarà en l’acte d’Acció de Gràcies, avui, a la catedral de Sant Pau, fet que va ser rebut amb alleujament.