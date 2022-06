Un home va matar dues dones i més tard es va suïcidar dijous a la nit a l’aparcament de l’església Cornerstone a la localitat d’Ames, a l’estat d’Iowa, en el segon tiroteig de la jornada als Estats Units i després de la sol·licitud del president nord-americà, Joe Biden, al Congrés perquè es prohibeixin les armes d’assalt al país.

El tiroteig es va produir poc abans de les 19.00 hores (hora local) i quan van arribar els agents al lloc dels fets van trobar dues dones i un home morts, segons va confirmar el cap de Policia de la ciutat, Nicholas Lennie, tal com va informar la cadena nord-americana NBC News. L’home va ser identificat com el principal sospitós i no hi ha cap amenaça per a la comunitat, va afegir Lennie. Així, Lennie va dir que els testimonis que van trucat a la policia van assegurar que un home armat a l’aparcament de l’església havia disparat a dues persones.

El president dels Estats Units, Joe Biden, va comparèixer a última hora d’aquest dijous a la Casa Blanca per sol·licitar al Congrés que es prohibeixin les armes d’assalt al país i s’estableixin lleis més estrictes per controlar-les.

Aquest succés es va produir hores després que un tiroteig amb «múltiples trets» hagués deixat víctimes durant un funeral al cementiri de Graceland, a Racine, a uns 48 quilòmetres al sud de Milwaukee, la ciutat més gran de l’estat de Wisconsin, i un dia després que un home armat matés el seu cirurgià i tres persones més a l’Hospital Saint Francis de Tulsa, a l’estat d’Oklahoma.

El 24 de maig un altre tiroteig va deixar almenys 21 persones mortes, 19 d’aquestes, nens i dos adults, a l’escola de primària Robb de la ciutat d’Uvalde, a l’estat de Texas, al sud dels Estats Units.