Més de 10 milions d’ucraïnesos depenen de l’ajuda per menjar

Abans que esclatés la guerra a Ucraïna, Angelica, una veïna del barri de Zaikovka a Khàrkiv, no es preocupava per donar menjar als seus fills. Tenia feina, menjar i, encara que no era rica ni de bon tros, vivia «bé» i tenia «prou diners», segons explica ella mateixa. «Però ara he perdut la meva feina com a dependenta en una botiga de la ciutat, perquè la majoria dels comerços han tancat, i ningú sap quan tornaran a obrir», explica. Tampoc no està aconseguint rebre una ajuda adequada «pel caos diari que hi ha en el repartiment d’aliments».

Les penúries que viu Angelica són un exemple que posa en relleu la gran paradoxa d’Ucraïna, país al qual el món coneix per ser un dels graners del planeta, però on ara l’abans pròspera indústria alimentària ha resultat molt afectada pel conflicte. Els agricultors de Zaporiya que llauren els camps amb cascos i armilles antibales, els ancians en dificultats davant la pujada de preus dels productes de la cistella bàsica, i els llargs combois de tractors i maquinàries agrícoles que en aquests mesos han estat traslladats de l’est al oest del país per evitar que siguin destruïts o robats, també són part d’aquesta instantània. Segons una estimació del Programa Mundial d’Aliments (PMA), més de 10 milions de persones, al voltant del 20% de la població d’Ucraïna, depèn de l’ajuda per menjar a causa de la guerra iniciada al febrer pel president rus, Vladímir Putin. «Temo que, llevat que es trobi una solució de manera immediata i hi hagi un cessament de les hostilitats, la situació empitjorarà», afegeix Brian Bogart, vicecoordinador d’emergències del PMA a Ucraïna. En realitat, n’hi ha prou amb mirar el mapa de les regions més afectades pels combats de l’est i el sud ucraïnès, que en molts casos coincideixen amb les zones més agrícoles d’Ucraïna, per trobar respostes al perquè aquest país té avui dificultats per satisfer la demanda interna i externa d’aliments. Els óblast (regions) de Khàrkiv, Dnipro i Zaporiyia, a l’est ucraïnès -juntament amb Vinnitsia, i Odessa, a l’oest- són les zones que, en circumstàncies normals, produirien la major quantitat de blat del país. Ara, però, el rendiment dels camps ja no és el que era.