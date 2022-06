El PP busca consolidar el canvi en el fortí socialista andalús

La meitat dels andalusos cridats a les urnes el proper 19 de juny va néixer després del 1980. No han conegut cap altra realitat política que el PSOE a la Junta d’Andalusia. La mimesi entre la Junta i el PSOE era total. Fins fa tres anys i mig. Les darreres eleccions, el desembre del 2018, van suposar contra pronòstic el canvi polític en el Govern andalús. Va passar amb la suma inesperada de les tres dretes, gràcies a un bipartit del PP i Cs amb l’aliança externa de Vox des del Parlament autonòmic.

Aquest és el punt d’inici real d’aquestes eleccions andaluses que tornaran a obrir les urnes el proper diumenge 19 de juny. Després de 37 anys ininterromputs de PSOE a Andalusia, el canvi polític s’ha consolidat aquesta legislatura. Els andalusos estan cridats a dir si estan o no contents amb aquest gir polític i tot apunta que sí que ho estan, tenint en compte el que diuen les enquestes, que fotografien a més una societat que ha virat cap al centre dreta després de dècades amb biaix de esquerra.

Ressò en la política nacional

El que diguin les urnes andaluses tindrà un ressò important en la política nacional. El flamant líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afronta per primer cop unes eleccions des de la presidència del seu partit. El president del Govern, Pedro Sánchez, mesura el seu desgast en el que era un fortí inexpugnable del PSOE. Una victòria del PP a Andalusia instal·laria la idea de canvi de cicle polític a Espanya. Vox ha posat tota la carn a la graella per traslladar que no és un partit outsider, sinó de govern, i vol demostrar que pot gestionar per ajudar Santiago Abascal a arribar a Moncloa. Cs es juga la supervivència. El naufragi dels taronges és inevitable, però si aconsegueixen romandre al Parlament andalús i fins i tot al Govern, guanyaran temps per a Inés Arrimadas.

Les esquerres van dividides i en una confluència, Per Andalusia, que reuneix IU, Podem, Més País i altres forces andalucistes i que va demostrar, abans de néixer, la gàbia de grills que haurà d’unir Yolanda Díaz en el seu projecte polític Sumar. La vicepresidenta participarà en la campanya i ha volgut mantenir al marge el seu futur d’Andalusia, però els problemes de convivència en l’esquerra ja s’han manifestat en les andaluses. Teresa Rodríguez, al capdavant d’Adelante Andalucía, camina sola i sense recursos econòmics però amb una forta embranzida en les xarxes. L’única que, de moment, planta cara directament a la líder de Vox, Macarena Olona.

El PP, des del Govern

El PP arriba als comicis per primera vegada ocupant la presidència i és favorit. El 2012 ja era assenyalat com el vencedor, va guanyar però amb 50 diputats no va poder governar. Els sondejos situen ara el president Juan Manuel Moreno a un pas de la majoria absoluta. Però no tindrà gens fàcil formar govern. Els sondejos més optimistes indiquen que necessitarà prestats entre deu i cinc vots. Dependrà de l’abstenció de Vox.

L’aspiració del PP és formar un executiu monocolor i la de Vox, convertir la seva candidata Olona en vicepresidenta de la Junta d’Andalusia. És la pugna oberta entre el centre dreta i l’extrema dreta. El PSOE ja ha deixat clar que ni tan sols es pensa plantejar una abstenció en cas que el PP necessiti alguns vots i per aïllar l’extrema dreta. Si el PP surt a demanar el vot útil i Moreno reclama una empenta per a una majoria en solitari, el PSOE surt a advertir que votar el PP és ficar Vox en el Govern.

Moreno ha aconseguit aquests anys forjar-se una imatge de polític de centre i moderat, ha treballat a consciència aquest perfil que té l’aprovat fins i tot dels votants socialistes. Concorre amb la marca Juanma per sobre de les sigles del PP i en tàndem perfecte amb el líder nacional, Feijóo. El PP absorbirà gairebé al complet els vots dels seus socis de coalició, Cs, i aspira a eixamplar la seva base electoral pel centre esquerra, sumant els socialistes desencantats amb Sánchez i les aliances amb Podem, ERC o Bildu.

El PSOE diu que surt a guanyar, però la seva veritable aspiració és no baixar del darrer resultat de Susana Díaz, el més baix de la història del PSOE a la comunitat, amb 33 diputats. La clau estarà en la mobilització. Per sobre del 40% de votants asseguren que encara no saben que votaran i decidiran durant la campanya. La majoria d’aquests són electors d’esquerres, segons estableixen les enquestes.