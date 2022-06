Almenys quatre morts en descarrilar un tren a Alemanya

Almenys quatre persones van morir i diverses van resultar ferides en descarrilar un tren de passatgers al sud d’Alemanya. I s’han comptabilitzat fins a 15 ferits greus i 15 més de lleus. El tren viatjava cap a Munic quan va sortir de les vies per raons que es desconeixen, segons va explicar Stefan Sonntag, portaveu de la policia. El comboi feia el trajecte entre Garmisch-Partenkirchen i Munic i va descarrilar a l’altura de Burgrain, als Alps bavaresos.

Entre els passatgers hi havia una presència important d’estudiants que tornaven a casa per passar un llarg cap de setmana de tres dies (dilluns és festiu). Serveis policials i de bombers van participar en l’operació de rescat, així com tres helicòpters de rescat procedents d’Àustria.

El servei local de la companyia de trens alemanya, DB Regio Bavaria, va informar a través del compte de Twitter que la via romandria tallada i que s’estava planificant un transport alternatiu. L’accident es va produir a una desena de quilòmetres del lloc on se celebrarà a finals de juny la cimera de líders del G7, un complex de 5 estrelles del castell d’Elmau.

Aquest incident es va produir dos dies després de l’entrada en vigor d’un abonament mensual de 9 euros amb què es poden agafar tots els trens regionals d’Alemanya, una oferta que fa témer una sobrefreqüentació dels trens. Els responsables de la companyia nacional Deutsche Bahn havien mostrat la seva preocupació per l’estat d’una xarxa ferroviària en plena renovació.