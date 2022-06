Els socialistes busquen el PP per pactar l’abolició de la prostitució

Caldria passar hores i hores revisant declaracions per trobar polítics del PP i del PSOE dedicant-se alguna mena d’afalacs. La irrupció d’Alberto Núñez Feijóo ha rebaixat la crispació general, encara que la pugna entre els dos partits es manté a dalt de tot. Els socialistes no concedeixen ni una sola virtut al dirigent gallec. Sostenen fins i tot que és «el mateix que Casado només que més lent i gandul».

Però enmig del caos en què s’ha convertit cada votació al Congrés dels Diputats, amb divisions en el mateix Govern, la línia de comunicació amb aquest nou PP s’ha engrandit. I aquest cap de setmana tornarà a fluir per buscar el suport d’aquest grup a la proposició de llei per abolir la prostitució.

Segons expliquen fonts de Ferraz, la vicesecretària general del partit, Adriana Lastra, que porta personalment aquest assumpte, té pensat trucar al PP aquest cap de setmana (previsiblement, a la número dos, Cuca Gamarra) per «intentar tancar la tramitació», ja que la proposta socialista no comptaria amb l’aval del seu soci de coalició, Unides Podem.

Però no només això, encara que a Ferraz són conscients que «una cosa és la presa en consideració i una altra l’aprovació definitiva», l’oferta inclourà arribar junts fins al final i acordar un text comú. Obrir una negociació que, diuen les mateixes fonts, podria discórrer «ràpid» perquè el text del PSOE afecta només tres articles del Codi Penal. «A l’octubre podria estar aprovada». Els socialistes creuen que també podrien comptar amb el suport del PNB. Amb ERC no hi ha res a fer, perquè la formació és regulacionista, com ho són els comuns.

Fonts populars ratifiquen la seva disposició a facilitar el tràmit parlamentari -el PP porta al seu programa electoral el compromís d’aprovar una llei integral contra el tràfic d’éssers humans que contempli tota forma d’explotació contra dones i nenes-, però no es pronuncien sobre la votació final de la proposició de llei del PSOE.

Aquests contactes demostren que els socialistes veuen impossible una entesa amb Unides Podem perquè «ells són regulacionistes» i no abolicionistes. De fet, des de l’equip de Pedro Sánchez es respon un «no sabem què faran» a la pregunta sobre què farà el seu soci al Gabinet. La sensació en el PSOE és que es tracta d’un assumpte que els seus socis de Govern no han resolt, cosa que sí que ha fet «l’esquerra tradicional», en referència a ells mateixos i a IU, que són nítidament abolicionistes. Sense dubtes.

El 19 de febrer del 2019, Podem es va abstenir davant una proposició no de llei socialista que ja promovia abolir la prostitució. En canvi, el PP i IU sí que la van avalar. Cs, ERC i PNB també es van abstenir. La iniciativa actual del PSOE és fruit, precisament, de l’intent intern d’arribar a un acord amb la formació morada. Els socialistes van voler introduir la persecució del proxenetisme en unes esmenes a la llei de llibertat sexual del Ministeri d’Igualtat, la del «només sí és sí».

El rebuig d’Unides Podem els va portar a intentar tirar-les endavant amb el PP, però la negativa dels populars en l’aprovació final del dictamen va fer descarrilar l’operació. El PSOE va retirar les esmenes, però l’esquerda amb Unides Podem va quedar en evidència. En tot cas, la decisió que l’abolició de la prostitució s’aprovi aquesta legislatura és inamovible, encara que hagi de tirar-la endavant amb el PP.