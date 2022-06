Enric i Meghan Markle reapareixen en el tribut a la reina Isabel II

Isabel II era l’homenatjada ahir a la catedral de Sant Pau, però va ser la gran absent a la cerimònia religiosa celebrada en honor seu com a part del jubileu de platí. La sobirana, que pateix problemes de mobilitat, va estar representada pel seu fill, el príncep de Gal·les. Camil·la, duquessa de Cornualla, futura reina consort, va ocupar un lloc preferent al costat de Carles. El públic s’ha acostumat a la seva presència, ja habitual, en les cerimònies importants en què l’hereu substitueix cada vegada més sovint la seva mare. La sobirana tampoc no acudirà avui a la carrera de cavalls, un altre dels esdeveniments del jubileu.

La família reial en ple es va donar cita al temple i fins i tot van acudir els parents més llunyans. L’atenció va estar posada especialment en Enric i la seva dona, Meghan Markle, els proscrits. Va ser la primera aparició pública dels ducs de Sussex en un acte amb la reialesa britànica després de ser apartats de les tasques de la Corona i el seu amarg trasllat als Estats Units fa més de dos anys. Les relacions s’han enverinat més i més entre Enric i el seu pare i també han anat a pitjor amb el seu germà. Hi ha hagut atacs des dels dos costats, intrigues, recriminacions i acusacions de racisme. L’acte d’ahir va ser una petita treva, però no hi ha reconciliació.

Els ducs de Sussex van seguir la cerimònia a considerable distància del príncep Carles i els ducs de Cambridge, amb seients al costat oposat de la nau central. En cap moment, ni tan sols al final de la cerimònia, hi va haver un simple contacte o unes paraules entre ells.