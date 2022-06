Alberto Núñez Feijóo no va voler aclarir ahir què votarà el seu grup parlamentari al Congrés quan el Govern porti la pròrroga i ampliació del pla per pal·liar les conseqüències de la guerra d’Ucraïna. Les mesures, entre altres la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible i el topall a la revisió dels preus dels lloguers, han provocat «una altra discussió» al si de l’executiu, es va queixar Feijóo, fet que el portarà a esperar.