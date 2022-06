El veto al petroli rus fa mal a Europa i no frena la guerra

El veto de la Unió Europea (UE) a la importació de petroli rus i derivats resulta ineficaç per aconseguir l’objectiu de retallar dràsticament els ingressos del Kremlin per finançar la guerra a Ucraïna. La mesura, com van advertir a l’abril els economistes, perjudica anticipadament la UE amb preus energètics cada vegada més elevats, mentre que només a partir del 2023 tindrà un impacte limitat en el pressupost de Rússia, que ja reorienta les exportacions a la Xina, l’Índia, Turquia i altres països. El veto no aturarà la guerra a Ucraïna, però sí que debilitarà encara més l’economia de la Unió Europea, accentuarà la inflació i agreujarà la desigualtat.

La Comissió Europea, sota pressió dels EUA, va impulsar el veto per criteris morals: «no finançar la màquina de guerra russa amb diners europeus». Però va infravalorar el seu impacte en l’economia europea i mundial, per l’encariment del cru que genera i que accentuarà les pujades de tipus d’interès del Banc Central Europeu (BCE) davant el tret de la inflació en un context de fre econòmic. La prohibició d’importar petroli rus a la UE no entrarà en vigor fins d’aquí a sis mesos i la dels derivats, fins d’aquí a vuit mesos. Però l’impacte en el preu i la seva repercussió en l’economia europea han estat immediats. El barril de Brent cotitzava a 103 dòlars el 3 de maig, la vigília que la Comissió anunciés el seu pla, i va superar els 124 dòlars quan es va aprovar la mesura a la cimera del 31 de maig. Ahir cotitzava per sobre dels 117 dòlars, un 14% més car que fa un mes, un 29% més alt que dies abans de la invasió i un 67% més car que a principis de juny del 2021 amb la reactivació a ple gas. Les empreses i els ciutadans europeus estan pagant preus rècord pels carburants, que es traslladen a tots els sectors econòmics. La inflació a la zona de l’euro va pujar al 8,1% al maig, a causa de l’encariment del 39,2% de l’energia i va agreujar la desigualtat. Sense l’energia, la inflació s’hauria limitat al 4,6%, indica Eurostat. Les primeres pujades de tipus d’interès del BCE per frenar la inflació (0,25% al juliol i 0,25% al ​​setembre) encareixen el deute públic. El bo espanyol a 10 anys ja cotitza al 2,36% (2 punts percentuals més car que a l’inici de l’any). També s’encariran les inversions empresarials i a Espanya el cost d’una hipoteca mitjana augmentarà més de 1.500 euros anuals respecte a principis d’any. Els governs de la UE ja han destinat 86.000 milions a esmorteir l’impacte dels preus energètics per evitar una revolta social i la nova escalada generada pel veto del cru rus consumirà més fons en detriment de les inversions. El veto de la UE al cru rus, a més, no serà total, ja que s’exclouen per temps indefinit les importacions via oleoducte a Alemanya, Polònia, Hongria, República Txeca i Eslovàquia.