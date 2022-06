L'alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, ha denunciat "diverses explosions" aquesta matinada de diumenge a la capital d'Ucraïna després de dies sense atacs. "Les explosions s'han produït als barris de Darnitski i Dniprovski. Els serveis de seguretat i emergències estan treballant per apagar els incendis", ha relatat Klitxkó en un missatge a Telegram. Les advertències d'atacs aeris han sonat en moltes altres ciutats del nord i est del país durant aquesta passada nit de dissabte a diumenge. En paral·lel, els combats entre les forces russes i ucraïneses es concentren a Sievierodonetsk, una ciutat clau al Donbás, a l'est d'Ucraïna. El governador de Lugansk, Serguéi Gaidai, afirma que Rússia ja controla la part oriental de Sievierodonetsk.

Gaidai ha precisat que la planta química d'Azot ha resultat danyada en diversos punts pels atacs amb míssils d'ahir dissabte. L'exèrcit ucraïnès mira ara de contraatacar l'ofensiva russa al Donbás i concretament a Sievierodonetsk, segons l'últim informe del Ministeri de Defensa del Regne Unit. Per als combats a la zona, Moscou ha mobilitzat soldats de l'autoproclamada república de Lugansk, unes tropes que no es troben "ni ben equipades, ni entrenades de manera adequada i tampoc disposen d'armes pesades com la resta de les tropes russes", segons la intel·ligència britànica. "Aquesta decisió probablement indica la voluntat de limitar les baixes entre les forces russes", ha indicat el Ministeri de Defensa britànic.